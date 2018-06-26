В ЦБ заявили об увеличении структурного профицита ликвидности банков в мае

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе увеличился, говорится в комментарии ЦБ РФ по ликвидности и финансовым рынкам.

"За май 2018 года уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе увеличился. Приток средств в банки был сформирован сезонными бюджетными расходами при относительно невысоких налоговых перечислениях клиентов банков, ростом размещения средств Федеральным казначейством на банковские депозиты и по договорам репо, покупками валюты Минфином России. Кроме того, после майских праздников традиционно снизился объем наличных денег в обращении", - говорится в документе ЦБ РФ.

При этом регулятор сохранил прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 года на уровне 3,8-4,2 трлн руб.