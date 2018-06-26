Минфин внесет в кабмин концепцию индивидуального пенсионного капитала в 2018 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минфин представит в 2018 году в кабмин предложения по льготным условиям для работодателей и граждан при формировании индивидуального пенсионного капитала, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

"В этом году мы такую концепцию представим в правительство, и в этом году правительство должно определиться с дальнейшим прохождением этого законопроекта", - сказал он.

"Работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Чтобы это было интересно для работников и работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы, благодаря которым дополнительные ресурсы, которые будут направляться в эту систему, будут, с одной стороны, уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц, с другой, они будут уменьшать налогообложение прибыли", - добавил Силуанов.

Концепцию индивидуального пенсионного капитала Минфин и ЦБ РФ представили осенью 2016 года на Московском финансовом форуме, после очередного замораживания накопительной части пенсии. Согласно предложенной системе, взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает в добровольном порядке сам работник, отчисляя на это по умолчанию 6% от своей зарплаты - с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.