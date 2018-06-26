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Алиханов: Калининград не ставит задачу развития криптовалютного рынка

Экономика и бизнес
26 июня, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Глава региона также отметил, что майнинговые фермы удобно развивать в районах с невысокой стоимостью электроэнергии

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ТАСС, 26 июня. Калининградская область не ставит перед собой задачу развития криптовалютного рынка. Об этом заявил  в эфире телекомпании НТВ губернатор региона Антон Алиханов.

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"Я не ставлю перед правительством нашим региональным задачу концентрироваться на развитии криптовалютного рыка", - сказал Алиханов, признав, что это несложный вид бизнеса с точки зрения организации, и в области действует майнинговая ферма.

Губернатор отметил, что майнинговые фермы удобно развивать в районах с невысокой стоимостью электроэнергии и, не смотря на то, что в области нет крупных ГЭС, стоимость энергии в регионе позволяет развиваться этому виду бизнеса.

Губернатор не стал оценивать перспективы этого бизнеса в области, заметив, что в принципе "некоторые аналитики считают, что перспектив не особо много".

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