Алиханов: Калининград не ставит задачу развития криптовалютного рынка

ТАСС, 26 июня. Калининградская область не ставит перед собой задачу развития криптовалютного рынка. Об этом заявил в эфире телекомпании НТВ губернатор региона Антон Алиханов.

"Я не ставлю перед правительством нашим региональным задачу концентрироваться на развитии криптовалютного рыка", - сказал Алиханов, признав, что это несложный вид бизнеса с точки зрения организации, и в области действует майнинговая ферма.

Губернатор отметил, что майнинговые фермы удобно развивать в районах с невысокой стоимостью электроэнергии и, не смотря на то, что в области нет крупных ГЭС, стоимость энергии в регионе позволяет развиваться этому виду бизнеса.

Губернатор не стал оценивать перспективы этого бизнеса в области, заметив, что в принципе "некоторые аналитики считают, что перспектив не особо много".