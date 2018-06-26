ЕК получила мандат на ведение переговоров в ВТО о разделении тарифных квот после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Совет Европейского союза (ЕС) поручил Еврокомиссии (ЕК) начать переговоры в ВТО о разделении действующих европейских тарифных квот между 27 странами Евросоюза и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит во вторник в Брюсселе.

"В связи с подготовкой к выходу Великобритании из ЕС Совет сегодня уполномочил Еврокомиссию открыть официальные переговоры в рамках ВТО о том, как разделить действующие европейские тарифные квоты между 27 странами ЕС и Великобританией", - отмечается в нем.

В документе поясняется, что после Brexit ЕС продолжит выполнять свои обязательства по товарам, однако тарифные квоты на них будут нуждаться в корректировке. "В частности, тарифные квоты для сельскохозяйственной, рыбной и промышленной продукции потребуют корректировок, учитывая тот факт, что график ЕС в ВТО больше не будет применяться к Великобритании", - говорится в заявлении Совета.

Раздел обязательств

Совет напоминает, что в октябре 2017 года Брюссель и Лондон направили письмо в ВТО, пообещав странам - членам этой организации придерживаться по максимуму ее норм после Brexit. При этом они предупредили о неизбежном предстоящем разделе своих обязательств, заверив, что уровень доступа на их рынки для других государств от этого не пострадает.

Лондон и Брюссель отметили, что после официального выхода из ЕС "Великобритания продолжит оставаться членом ВТО, на нее будут распространяться все права и обязанности, которые это повлечет за собой".

При этом при "разводе" список совместных обязательств будет разделен. Так, стороны подчеркнули, что у них будут "раздельные графики обязательств по товарам и услугам, которые вступят в силу сразу после выхода из ЕС". Между тем, как указал Лондон, он сделает все возможное, чтобы они максимально соответствовали тем обязательствам, которые королевство взяло на себя, будучи членом европейского сообщества.

ЕС и Великобритания намерены сохранить действующие уровни доступа на рынки для других членов ВТО. "С этой целью мы добиваемся, чтобы для ЕС без Великобритании и для Великобритании вне ЕС будущие количественные обязательства в виде тарифных квот были получены путем пропорционального разделения действующих обязательств ЕС, которые основывались бы на показателях товарооборота применительно к каждой тарифной квоте", - поясняют они.

Аналогично Соединенное Королевство и Евросоюз предложили, чтобы к важному для обеих сторон вопросу субсидий в области сельского хозяйства применялся тот же принцип равномерного разделения.

Лондон и Брюссель также согласились работать над тем, чтобы Великобритания и ЕС в своей будущей конфигурации оставались членами Соглашения ВТО по правительственным закупкам.

Переговоры пo Brexit

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.