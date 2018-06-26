Власти Петербурга планируют вдвое увеличить промышленное производство к 2035 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в два раза увеличить промышленное производство и производительность труда к 2035 году. Такие результаты заложены в стратегии социального развития города, которую утвердили во вторник на заседании петербургского правительства, передает корреспондент ТАСС.

"Ожидаемые результаты реализации стратегии: валовой региональный продукт (ВРП) в номинальном выражении вырастет в пять раз до 20 трлн рублей, в два раза увеличится промышленное производство и производительность труда. Внешнеторговый оборот достигнет $80 млрд, в котором доля экспорта составит порядка 60%", - сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Иван Филиппов.

В основу развития промышленного роста заложены построение Индустрии 4.0 и использование научно-технического потенциала военно-промышленного комплекса в гражданских целях. В частности, глава комитета предложил возродить практику создания конструкторских бюро при крупных промышленных предприятиях с учетом рыночных реалий. Среди мер поддержки город предложил развивать технопарки, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры и центры коллективного пользования. В результате реализации данных мер доля инновационной продукции должна вырасти до 45% в объеме производства.

По данным статистики, в последние 32 месяца Петербург показывает постоянный рост промышленного производства, а по итогам января-мая индекс промпроизводства составил 103,3% к аналогичному периоду предыдущего года. Самые высокие показатели показывают машиностроение и обрабатывающий комплекс, в производстве электрооборудования объемы выпуска продукции увеличились на 28,1%, а в производстве мебели - на 37,3%. Стабильный рост показывают легкая и пищевая промышленность, производство автотранспортных средств и химических веществ.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что в данной стратегии полностью учтен майский указ президента, предполагающий технологический прорыв в промышленности. "Не надо забывать, что горизонт указа до 2024 года, а стратегии - до 2035 года. Все показатели указа будут заложены в плане реализации стратегии и должны быть выполнены", - отметил он.

Тему развития петербургской промышленности Полтавченко накануне обсуждал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который выразил надежду, что Санкт-Петербург сохранит статус промышленного лидера. Он поставил задачу не потерять "качество промышленного лидера по целому ряду направлений, включая высокие технологии, современные коммуникации, цифровую экономику".