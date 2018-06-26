Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Переводы физических лиц с карты на карту не будут квалифицироваться как доход и облагаться налогом, сообщили ТАСС представители Федеральной налоговой службы и банков.

Порядок информирования налоговиков о движении денежных средств по банковским картам физлиц также сохраняется прежним, заявил представитель ФНС и подтвердили банки.

Социальные сети и некоторые СМИ сообщили о том, что с 1 июля российские банки должны предоставлять в налоговую инспекцию все данные о движении средств на платежных картах физлиц "по первому запросу", а сами начисления могут облагаться налогом как прибыль.

Переводы - не доход

"Какие-либо изменения в порядок информирования налогового органа о движении денежных средств по банковским картам клиентов - физических лиц с 1 июля 2018 года не вносятся. Все поступления денежных средств на счета или банковские карты физических лиц не могут однозначно расцениваться как доход, и, соответственно, облагаться налогом на доходы физических лиц. Следовательно, информация о начислении налоговыми органами налогов и штрафов за все поступления на счета и банковские карты граждан не соответствует действительности", - сообщила ТАСС Федеральная налоговая служба.

Пункт 1.1 статьи 86 Налогового кодекса, который обязывает банки сообщать налоговым органам об открытии или закрытии счетов физических лиц, действует с 1 сентября 2016 года. "Те же формулировки, но в другом пункте действовали в Налоговом кодексе РФ с 1 июля 2014 года. Никаких изменений в статью 86 Кодекса, вступающих в силу с 1 июля 2018 года, не вносилось", - заявило ведомство.

По данным ФНС, согласно действующему с 1 июля 2014 года порядку, запросить информацию о наличии счетов, вкладов, об остатках и движении денежных средств по счетам, вкладам физических лиц, а с 1 июня 2018 года по счетам в драгоценных металлах налоговые органы могут только при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц или истребования у них информации.

Комментарий банков

"Какие-либо изменения в порядок информирования налогового органа о движении денежных средств по банковским картам клиентов - физических лиц с 1 июля не вносятся. Эта обязанность существует в Налоговом кодексе с 2016 года и никаких концептуальных изменений с тех пор не претерпевала", - сообщила ТАСС пресс-служба банка "Открытие".

Альфа-банк также пояснил, что кредитные организации обязаны представлять налоговым органам информацию о наличии счетов физических лиц в банке, об остатках денежных средств на таких счетах, а также предоставлять выписки об операциях на таких счетах на основании мотивированного запроса.

"Информация о каких-либо предстоящих изменениях политики Сбербанка по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета является ни чем иным, как нелепым вымыслом. Авторы этой "новости", появившейся некоторое время назад в одном из интернет-изданий, случайно или намеренно все перепутали и неверно истолковали статью Налогового кодекса, действующую еще с 1 июля 2014 года. Нам неизвестно ни о каких намерениях государства внести изменения в регулирование личных платежей, поэтому я спешу успокоить наших клиентов", - передал комментарий через пресс-службу глава Сбербанка Герман Греф.