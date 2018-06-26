На развитие энергосети Тульской области в 2018 году направят более 1,7 млрд рублей

ТУЛА, 26 июня. /ТАСС/. Компания "Тулэнерго" - основной поставщик услуг по передаче электроэнергии в Тульской области, в 2018 году направит более 1,7 млрд рублей на модернизацию сетевого комплекса. Эти меры необходимы, прежде всего, для снижения числа аварий, которые возникают во время непогоды, рассказали ТАСС в пресс-службе "Тулэнерго".

"Общий объем собственных инвестиций в развитие энергокомплекса в 2018 году превысит 1,7 млрд рублей. Значительная часть этих средств - более 1 млрд рублей - "Тулэнерго" направит на техническое перевооружение и реконструкцию сетевого комплекса. В строительство и модернизацию действующих объектов будет вложено свыше 650 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

До окончания 2018 года, в частности, планируется реконструировать 345 км и построить 257 км линий электропередачи. "Особое внимание в инвестиционной программе уделено районам, наиболее пострадавшим в этом году от неблагоприятных погодных условий, например, Заокскому, Веневскому, Суворовскому", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, масштабные аварийные отключения электроснабжения в Тульской области происходили в феврале-апреле 2018 года. Так, 22 апреля из-за ветра, порывы которого достигали 18 - 23 м/с, без электричества остались порядка 100 населенных пунктов с общей численностью населения более 13 тыс. человек. Технологические нарушения на линиях электропередачи были зафиксированы в Алексинском, Заокском, Ленинском, Ясногорском, Веневском, Новомосковском, Богородицком, Киреевском, Щекинском и Суворовском районах.