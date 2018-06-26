Власти Удмуртии планируют подписать семь соглашений на ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге

ИЖЕВСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют подписать семь соглашений в рамках IX международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"ИННОПРОМ - главное событие в сфере промышленности в России. Удмуртия, как один из крупных и развитых производственных центров страны, примет в нем активное участие, более десяти компаний представят свою продукцию, семь соглашений готовится к подписанию в рамках форума", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина.

Он отметил, что в рамках выставки регион представит гражданскую продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии и проведет презентацию решений в области промышленного дизайна.

По данным пресс-службы, в этом году республика впервые организует свой стенд на выставке, на нем будут представлены республиканские предприятия "Элеконд", Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Чепецкий механический завод, Сарапульский электро-генераторный завод, "Контрольно-измерительные приборы", ПКФ "Сармат", НПО "Гидросистемы", ИЦ "Спецтехнологии", "Новосвет", "Альтернативная энергия", "БФГ Груп", Удмуртский машиностроительный кластер.

Делегацию республики возглавит глава Удмуртии Александр Бречалов, в ее состав войдут первый вице-премьер Александр Свинин, вице-премьер Михаил Хомич, и.о. министра промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.