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Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи

Экономика и бизнес
26 июня, 12:28 дата обновления: 26 июня, 12:37 UTC+3

Деньги выделили для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Об этом сообщил во вторник Совет ЕС, заседание которого проходит в Брюсселе.

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"Сегодня Совет одобрил выделение €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации, а также программы структурных реформ", - сообщили в Совете.

Пакет новой макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро должны были поочередно одобрить Совет ЕС и Европарламент, чтобы затем страны-члены сообщества могли окончательно утвердить его.

Как отмечает Совет, "новые средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ на Украине, дополняя ресурсы, выделенные Международным валютным фондом (МВФ) и другими донорами". Предполагается, что новый кредит покроет потребности Украины в течение 2,5 лет.

С 2014 года и по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи ЕС в форме кредитов на общую сумму €3,4 млрд.

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