Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вертолеты России" отремонтировали шесть Ми-17-1В погранвойск Индии

Экономика и бизнес
26 июня, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Машины прошли ремонт на Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ)

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал пограничным войскам Индии шесть вертолетов Ми-17-1В. Как сообщили журналистам в пресс- службе компании, машины прошли ремонт на Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ).

"НАРЗ выполняет работы по ремонту вертолетов типа Ми-8/17 для целого ряда зарубежных эксплуатантов, однако контракт с пограничными войсками был реализован впервые. Во время приемки делегация заказчика ознакомилась с итогами выполненных работ, технологиями, применяемыми на предприятии", - заявил заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

По его словам, завод получил высокие оценки со стороны индийских военных специалистов и "сейчас обсуждается вопрос дальнейшего сотрудничества".

Специалисты НАРЗ провели полный цикл работ по капитальному ремонту индийских вертолетов. В ближайшее время партия Ми-17-1В отправится к месту постоянного базирования, где после процедуры облета будет подписан акт окончательной передачи машин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Медведев: кабмин при пенсионной реформе старается учесть интересы работников
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости