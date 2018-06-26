"Вертолеты России" отремонтировали шесть Ми-17-1В погранвойск Индии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал пограничным войскам Индии шесть вертолетов Ми-17-1В. Как сообщили журналистам в пресс- службе компании, машины прошли ремонт на Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ).

"НАРЗ выполняет работы по ремонту вертолетов типа Ми-8/17 для целого ряда зарубежных эксплуатантов, однако контракт с пограничными войсками был реализован впервые. Во время приемки делегация заказчика ознакомилась с итогами выполненных работ, технологиями, применяемыми на предприятии", - заявил заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

По его словам, завод получил высокие оценки со стороны индийских военных специалистов и "сейчас обсуждается вопрос дальнейшего сотрудничества".

Специалисты НАРЗ провели полный цикл работ по капитальному ремонту индийских вертолетов. В ближайшее время партия Ми-17-1В отправится к месту постоянного базирования, где после процедуры облета будет подписан акт окончательной передачи машин.