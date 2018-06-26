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Турчак отметил необходимость поддержки людей старше 50 лет при пенсионной реформе

Экономика и бизнес
26 июня, 12:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, июня. /ТАСС

Секретарь генсовета "Единой России" назвал в числе возможных мер поддержки введение квот на рабочие места для сотрудников старше 50 лет

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Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак

Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак

© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Пенсионная реформа должна пройти максимально безболезненно для граждан старше 50 лет, подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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"Понимая, что это решение давно назрело, наша задача - сделать так, чтобы это происходило максимально комфортно и максимально безболезненно, чтобы определенные группы наших граждан в результате этой реформы не пострадали, а были защищены. Сейчас речь идет о категории граждан 50+, особенно о тех, кому до выхода на пенсию остается два-три года. Определенные компенсирующие мероприятия должны быть проведены", - сказал он во вторник журналистам в Новосибирске.

Турчак считает одной из возможных мер поддержки людей предпенсионного возраста введение квот на рабочие места для них. "Здесь более жесткую, активную позицию должен занимать Роструд, защищая региональные власти", - уверен политик. Вместе с тем глава Минтруда Максим Топилин 25 июня назвал нецелесообразным введение подобных квот.

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