Турчак отметил необходимость поддержки людей старше 50 лет при пенсионной реформе

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Пенсионная реформа должна пройти максимально безболезненно для граждан старше 50 лет, подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Понимая, что это решение давно назрело, наша задача - сделать так, чтобы это происходило максимально комфортно и максимально безболезненно, чтобы определенные группы наших граждан в результате этой реформы не пострадали, а были защищены. Сейчас речь идет о категории граждан 50+, особенно о тех, кому до выхода на пенсию остается два-три года. Определенные компенсирующие мероприятия должны быть проведены", - сказал он во вторник журналистам в Новосибирске.

Турчак считает одной из возможных мер поддержки людей предпенсионного возраста введение квот на рабочие места для них. "Здесь более жесткую, активную позицию должен занимать Роструд, защищая региональные власти", - уверен политик. Вместе с тем глава Минтруда Максим Топилин 25 июня назвал нецелесообразным введение подобных квот.