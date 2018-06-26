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WSJ: Китай готовит "ответный удар" на введение США пошлин на китайские товары

Экономика и бизнес
26 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Отмечается, что глава КНР Си Цзиньпин является сторонником жесткого подхода в отношении действий администрации американского президента Дональда Трампа в торговой сфере

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ТАСС, 26 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности "нанести удар" в ответ на вводимые Соединенными Штатами тарифы на китайские товары. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, китайский лидер заявил об этом в прошлый четверг на закрытой встрече с примерно 20 главами преимущественно американских и европейских транснациональных корпораций. Ссылаясь на источники, знакомые с деталями встречи, газета подчеркнула, что Си Цзиньпин - сторонник жесткого подхода в отношении действий администрации Дональда Трампа в торговой сфере, что "делает более вероятной болезненную схватку".

Как отмечаетThe Wall Street Journal, Си Цзиньпин на встрече подчеркнул: "Согласно западным понятиям, если тебя бьют по левой щеке, нужно подставить правую. В нашей культуре мы наносим ответный удар".

Президент США Дональд Трамп 15 июня объявил о введении 25%-ых пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. В ответ Пекин выразил протест, охарактеризовав решение Вашингтона как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры.

Вслед за этим глава американской администрации 18 июня поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения дополнительных тарифов в размере 10% на случай, если Пекин, по его словам, "продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин" на продукцию из США. При этом глава американской администрации не раз подчеркивал, что не хочет начинать торговую войну с Пекином.

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