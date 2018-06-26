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Более ста компаний из Южной Кореи примут участие в выставке ИННОПРОМ-2018

Экономика и бизнес
26 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Министр-советник посольства Кан Дэ Су отметил, что на выставке будут представлены южнокорейские компании из сферы цифровых технологий

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более ста компаний из Южной Кореи примут участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет 9-12 июля в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник заявил министр-советник посольства Южной Кореи в России Кан Дэ Су.

По его словам, Сеул заинтересован в развитии сотрудничества с Москвой. "Посольство Республики Корея в России и другие корейские организации будут стремиться реализовать шаги для осуществления экономической программы, согласованной в ходе визита президента Мун Чжэ Ина в РФ, - подчеркнул дипломат. - Именно поэтому более ста компаний будут участвовать в выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, что, безусловно, укрепит партнерство наших стран".

Как отметил Кан Дэ Су, на выставке будут представлены южнокорейские компании из сферы цифровых технологий. "Кроме того, мы заинтересованы в поиске новых российских компаний, которые также являются перспективными для рынка нашей страны. Это будет огромным шагом в сотрудничестве России и Южной Кореи", - резюмировал представитель дипмиссии.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012-м правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". Два года назад Китай был страной - партнером России на выставке ИННОПРОМ, в этом году ей станет Республика Корея.

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