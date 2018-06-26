Уральские инженеры отправят на Чукотку два грузовых арктических вездехода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Уральских инженеры, запустившие в Екатеринбурге мелкосерийное производство арктических вездеходов "Бурлак", отправят в Чукотский автономный округ две машины грузовой комплектации. Об этом во вторник сообщил ТАСС главный конструктор проекта Алексей Макаров.

"Первый "Бурлак" хорошо показал себя в мае на Чукотке, оттуда поступили заявки на еще два вездехода грузовой комплектации. Один вездеход готов, второй - в завершающей стадии строительства: уже установлен двигатель, готова трансмиссия и система отопления салона. Сейчас специалисты монтируют проводку, готовят консоль приборов, впереди - установка стекол и финальная отделка салона", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в конце мая 2018 года разработанный на Урале отечественный вездеход для перевозки грузов и людей прошел путь в 6 тыс. километров от Якутии до Чукотского автономного округа. На Чукотке машина была испытана во время поездках к отдаленным селам, весь путь занял 2,5 тыс. километров.

Машина подготовлена для езды как по зимникам, так и по глубокому снегу. Часть вездехода основана на серийных комплектующих, однако в конструкции есть ряд оригинальных деталей, разработанных уральским предприятием "Вездеходы Макарова".

О проекте

Собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался слишком тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег.

Вскоре был построен "Бурлак 2.0", который стал легче на полторы тонны и мощнее. Его испытания проходили в феврале-марте 2017 года, команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.