Около 60% экспортируемых с Кубани товаров являются продукцией промпроизводства

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Почти 60% экспортной продукции из Краснодарского края приходится на долю товаров промышленного производства. Об этом сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В целом почти 60% экспорта продукции приходится на промышленный сектор. Главные торговые партнеры у нас здесь Италия и Турция", - сказал он.

В сегменте сырьевого экспорта по-прежнему основная доля приходится на нефтепродукты. Наблюдается рост несырьевого экспорта - по сравнению с январем-мартом прошлого года его объем вырос более чем на 26%. "Это злаки, кондитерские изделия, подсолнечное масло, вино. Наша молочная продукция, кстати, стала пользоваться спросом в Китае, недавно начали экспортировать туда мороженое, а кубанскую сгущенку можно купить в Германии и США", - отметил глава региона.

Губернатор края добавил, что представители малого и среднего бизнеса активно включаются во внешнеторговую деятельность. Для них в крае действует Центр координации и поддержки экспорта, при содействии организации проводятся выставки кубанской продукции за рубежом, бизнес-миссии. Для предпринимателей проводятся обучающие мероприятия, где пошагово рассказывают, как выходить на зарубежные рынки.

"Только в первом квартале 2018 года внешнеторговый оборот Краснодарского края составил около $3,1 млрд. Это 117% к аналогичному периоду прошлого года и почти половина от товарооборота всего ЮФО", - сказал Кондратьев.

По словам Кондратьева, импортирует Краснодарский край в основном продовольственные товары, машиностроительную и химическую продукцию. Крупнейшие партнеры в импорте - Китай, Турция, Индонезия, Эквадор и Германия.