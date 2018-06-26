Медведев: кабмин при пенсионной реформе старается учесть интересы работников

ГОРКИ, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, предлагая пенсионную реформу, правительство старается учесть интересы работающих граждан.

"Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом", - заявил глава кабинета министров на совещании по развитию экономики и социальной сферы.

Медведев напомнил, что правительство направило в Госдуму пакет законопроектов по пенсионной реформе, предполагающих постепенное увеличение пенсионного возраста. Он рассчитывает, что эти документы будут рассмотрены в первом чтении в весеннюю сессию нижней палаты парламента. "Предложенные изменения в пенсионное законодательство начнут действовать со следующего года, целью этих изменений является достижение ситуации, когда дополнительные ресурсы можно будет направить на увеличение пенсий и обеспечить долгосрочную сбалансированность пенсионной системы", - отметил председатель правительства.

Медведев констатировал, что "уже сегодня на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих людей, чем 50 лет назад". "Тогда 3,7 приходилось работающих на одного пенсионера, сейчас - 1,8 работающих в текущем году, то есть это двукратное уменьшение и, конечно, этот дисбаланс означает дополнительную нагрузку и на работающих, и на работодателей", - отметил Медведев, добавив, что "эти процессы двигаются по нарастающей".

"Конечно, предлагая изменения в пенсионную систему, мы учитывали все факторы, основной из них заключается в том, что увеличилась продолжительность жизни, причем, существенно, удлиняется активный период жизни, сохраняется возможность продолжать профессиональную карьеру", - подчеркнул председатель кабмина. По его данным, "в среднем трудится около 12 млн пенсионеров, то есть примерно четверть всех пенсионеров, а в первые годы после наступления пенсионного возраста старается работать каждый второй пенсионер".

Глава кабмина отметил, что возраст не должен быть причиной увольнения. "Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена", - сказал он.

Медведев напомнил, что недавно поручил Роструду тщательно следить за этими процессами. "Прошу всех присутствующих максимально внимательно ко всем этим вопросам относиться - и представителей власти, и представителей работодателей", - заявил премьер-министр.

По его словам, предусмотрен достаточно длительный период для адаптации бизнеса и населения к новым правилам и срокам выхода на пенсию. "Будет это изменение продолжаться до 2034 года", - напомнил глава правительства.

Премьер-министр также заявил, что увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения, нужно организовать такие программы. "Людям старшего поколения потребуется переобучение. Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности", - подчеркнул он.

По словам премьера, бизнес должен принять самое активное участие в таких программах, а государство должно оказывать ему помощь. Медведев отметил, что сейчас такие программы уже находятся в стадии проработки. "Нужно людей в этой ситуации поддержать (в связи с увеличением пенсионного возраста), чтобы они чувствовали себя востребованными, и могли передать свои профессиональные навыки молодежи в самых разных качествах, в том числе и в виде наставничества", - добавил он.

Необходимо также обратить внимание на программы медицинского обслуживания лиц пожилого возраста, заключил премьер.

В совещании принимают участие не только члены правительства, но и представители работодателей - руководители "ОПОРА России" Александр Калинин, "Деловой России" Алексей Репик и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Медведев надеется, что участники бизнес-объединений подключатся к решению задач, поставленных в новом майском указе президента РФ Владимира Путина и к решению других стратегических целей.