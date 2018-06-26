BMW опроверг информацию о том, что может прекратить производство в Великобритании

ТАСС, 26 июня. Информация о том, что немецкий автоконцерн BMW может свернуть свое производство в Великобритании из-за Brexit, не соответствует действительности. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил во вторник специальный представитель компании в Соединенном Королевстве Иан Робертсон.

"У нас самые серьезные намерения относительно нашей деятельности в Великобритании и наших сотрудников там", - приводит агентство его слова. Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли руководством компании возможность закрыть свои заводы на британской территории, Робертсон сказал: "Нет, не рассматривается".

В понедельник газета Financial Times со ссылкой на менеджера компании по таможенному оформлению Штефана Фрайсмута опубликовала материал о том, что BMW может свернуть свои производственные мощности в Великобритании, если в результате Brexit будет затруднен импорт необходимых для производства компонентов из Европы. Робертсон заявил, что слова Фрайсмута были вырваны из контекста, а смысл их заключался лишь в том, что перебои с поставками из-за Brexit могут привести к задержкам на производстве.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.