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В Ярославской области в ближайшее время появится Региональная лизинговая компания

Экономика и бизнес
26 июня, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По расчетам властей региона, открытие компании позволит сократить расходы малых и средних предприятий на 7 - 9%

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области планируют запустить в ближайшее время Региональную лизинговую компанию, которая будет предоставлять малым и средним предприятиям льготный лизинг под 6% годовых на российское оборудование. Об этом сообщил во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

"На территории региона в ближайшее время уже заработает Региональная лизинговая компания. Это специальный институт поддержки будет единственным на сегодняшний момент в ЦФО, который предоставляет льготный лизинг под 6% годовых на российское оборудование", - сказал он.

Авдеев отметил, что по расчетам властей Ярославской области открытие Региональной лизинговой компании позволит сократить расходы малых и средних предприятий на 7 - 9%.

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