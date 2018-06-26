В Ярославской области в ближайшее время появится Региональная лизинговая компания

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области планируют запустить в ближайшее время Региональную лизинговую компанию, которая будет предоставлять малым и средним предприятиям льготный лизинг под 6% годовых на российское оборудование. Об этом сообщил во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

"На территории региона в ближайшее время уже заработает Региональная лизинговая компания. Это специальный институт поддержки будет единственным на сегодняшний момент в ЦФО, который предоставляет льготный лизинг под 6% годовых на российское оборудование", - сказал он.

Авдеев отметил, что по расчетам властей Ярославской области открытие Региональной лизинговой компании позволит сократить расходы малых и средних предприятий на 7 - 9%.