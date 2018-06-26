Турция начала применять новые ввозные пошлины на товары из США

ТАСС, 26 июня. Турция начала применять новые таможенные пошлины для 22 типов товаров, импортируемых из США. Об этом говорится в вошедшем во вторник в силу указе правительства, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Текст указа сопровождается таблицей с указанием "величины дополнительной пошлины" по видам продукции. Так, наиболее высокие дополнительные сборы установлены на алкогольную продукцию (70%), автомобили (60%), табак (30%), рис (25%), косметику и средства для макияжа (30%), ряд наименований продукции целлюлозно-бумажной промышленности (30%) и изделий из различных типов пластмасс (5-30%). Также под повышение пошлин попали свежие овощи, фрукты и сухофрукты из США, за ввоз которых в Турцию придется заплатить дополнительные 10%.

21 июня министр экономики республики Нихат Зейбекчи сообщил о решении правительства ввести дополнительные таможенные пошлины для товаров из США. Он пояснил, что "из-за ранее введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около $260 млн", и такой шаг Анкары призван компенсировать эти потери.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд государств, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ые импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Мексика и другие страны.