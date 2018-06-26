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Затраты АПК Ростовской области могут вырасти из-за увеличения стоимости ГСМ

Экономика и бизнес
26 июня, 14:10 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, июня. /ТАСС

Увеличение затрат может составить около 3 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Затраты сельхозтоваропроизводителей Ростовской области из-за повышения стоимости горюче-смазочных материалов могут вырасти на 3 млрд рублей, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"Поднялись цены к уровню прошлого года на 28% по дизельному топливу. Просчитано возможное увеличение затрат сельхозтоваропроизводителей на покупки по этим ценам, они составляют для донских аграриев порядка 3 млрд рублей. На сегодня ожидаем, что на федеральном уровне будет принято решение о компенсации части затрат по увеличению ГСМ", - сказал он.

Как сообщалось ранее, власти нескольких регионов Юга и Кавказа России подготовили обращение в правительство России с просьбой компенсировать данные затраты.

22 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что регионам в случае необходимости будет оказана помощь с целью компенсации роста цен на топливо для проведения сельскохозяйственных работ.

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