Затраты АПК Ростовской области могут вырасти из-за увеличения стоимости ГСМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Затраты сельхозтоваропроизводителей Ростовской области из-за повышения стоимости горюче-смазочных материалов могут вырасти на 3 млрд рублей, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"Поднялись цены к уровню прошлого года на 28% по дизельному топливу. Просчитано возможное увеличение затрат сельхозтоваропроизводителей на покупки по этим ценам, они составляют для донских аграриев порядка 3 млрд рублей. На сегодня ожидаем, что на федеральном уровне будет принято решение о компенсации части затрат по увеличению ГСМ", - сказал он.

Как сообщалось ранее, власти нескольких регионов Юга и Кавказа России подготовили обращение в правительство России с просьбой компенсировать данные затраты.

22 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что регионам в случае необходимости будет оказана помощь с целью компенсации роста цен на топливо для проведения сельскохозяйственных работ.