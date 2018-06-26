Дефицит бюджета Коми увеличен на 37% до 4,5 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 26 июня. /ТАСС/. Расходы бюджета Республики Коми в 2018 году увеличены на 2 млрд рублей, дефицит увеличивается на 1,7 млрд рублей (37%) до 4,5 млрд рублей. Такие поправки в бюджет, вызванные необходимостью направить 1,2 млрд рублей на повышение минимального размера оплаты труда и увеличение зарплаты бюджетникам, утвердили во вторник депутаты Госсовета республики.

"Доходы республиканского бюджета увеличиваются на 351 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, направленных на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2019 и в 2020 годах доходы не меняются. Расходы в 2018 году увеличиваются на 2 млрд, в 2019 году - на 1,4 млрд, в 2020 году - на 1,1 млрд рублей. Основная их доля направлена на повышение оплаты труда бюджетникам - 1,2 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2018 году увеличивается на 1,7 млрд рублей до 4,5 млрд, бюджеты 2019 и 2020 годов запланировано исполнить с профицитом в 1 млрд рублей", - представила депутатам поправки министр финансов республики Галина Рубцова.

По ее словам, запланировано увеличение компенсации теплоснабжающим организациям, им дополнительно выделено 268 млн рублей. На частичную компенсацию убытков аэропортового хозяйства региональной авиакомпании "Комиавиатранс" дополнительно выделено 180 млн рублей, в итоге сумма компенсации составит в этом году 265 млн рублей. Увеличена финансовая поддержка муниципалитетам на 172 млн рублей. Помимо этого, Воркуте в честь 75-летия горда, которое будет отмечаться в ноябре этого года, выделено 20 млн рублей на ремонт дорог, 50 млн рублей - на продолжение капремонта пустующего муниципального жилья и расселение поселков. Расходы на содержание службы скорой помощи увеличены на 80 млн рублей.

"Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга республики уменьшены на 180 млн рублей, что связано с тем, что мы получаем дешевый бюджетный кредит на 90 дней, а не на 50 дней, как было ранее. Это дает существенную экономию и позволяет не привлекать дополнительные кредиты. Госдолг составит в 2018 году 67,7% от собственных доходов республики, в 2019 - 61,6%, в 2020 - 59%. Это как раз в рамках соглашения с Минфином России по реструктуризации госдолга", - сообщила министр.

Как сообщил журналистам председатель комитета по бюджету Госсовета республики Степан Чураков, правительство вынуждено было увеличить расходы и дефицит бюджета, чтобы исполнить майские указы президента России 2012 и 2018 годов в части повышения МРОТ и зарплаты бюджетникам.

В итоге бюджет 2018 года утвержден по доходам в объеме 67,356 млрд рублей, расходы - 71,857 млрд рублей, дефицит - 4,5 млрд рублей, который планируется покрывать за счет новых займов, уточнил ТАСС Чураков. Госдолг региона в 2018 году составит 49,7 млрд рублей или 67,7% от доходов бюджета, в 2019 году - 53,5 млрд или 61,6%, в 2020 году - 50 млрд или 59%.