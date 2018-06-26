Общий объемом финансирования КБР по госпрограммам составил почти 19 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Кабардино-Балкария принимает участие в 17 госпрограммах с общим объемом финансирования более 18,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы и правительства региона по итогам совещания в правительстве.

"Кабардино-Балкария представлена в 17 госпрограммах с общим объемом финансирования 18,8 млрд рублей. Подписано 37 соглашений с отраслевыми министерствами и ведомствами, темпы их реализации на 20% выше уровня прошлого года. <...> Республика имеет возможности войти еще в пять программ по линии промышленных предприятий, задействованных в оборонном комплексе", - отметили в пресс-службе.

Глава КБР Юрий Коков подчеркнул, что республика должна максимально увеличивать свое участие во всех мероприятиях, связанных с поддержкой ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Среди основных приоритетов он обозначил строительство современного онкодиспансера, объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также дальнейшее расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов, укрепление материально-технической базы станций скорой помощи и детских поликлинических учреждений.

"Одних намерений недостаточно. Чтобы привлечь ресурсы важно выстроить системную работу с федеральным центром, обеспечить качество и своевременность подготовки проектных документов, их согласование. Все это важнейшее условие повышения качества жизни населения", - приводит слова Кокова его пресс-служба.