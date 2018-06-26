Лондон поддерживает контакты с Берлином и Киевом по "Северному потоку - 2"

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании поддерживают контакты с руководством Германии и Украины по вопросу реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", который официальный Лондон считает "спорным". Об этом во вторник заявил заместитель главы британского МИД Алан Данкан во время сессии ответов администрации Foreign Office на вопросы членов Палаты общин.

"Мы признаем. что "Северный поток - 2" - это спорный проект, так как это будет трубопровод, который пойдет в обход Украины и обеспечит доминирующую роль России на энергетическом рынке Европы. На Великобританию это не окажет значительного воздействия. Но мы так или иначе поддерживаем регулярные контакты с Германией и Украиной, чтобы обсудить и оценить ситуацию", - сказал замминистра.

"Северный поток, - продолжил Данкан, - это трубопровод, по которому газ из России транспортируется в Германию через международные воды, включая Данию, и выходит на сушу в северной части Германии. Прежде всего, он важен для этих стран, но он также имеет огромное стратегическое значение для Украины, что я полностью признаю, и что было отмечено на нашей встрече с главой "Нафтогаза". Также важно знать, что 10 апреля канцлер [Германии Ангела] Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток - 2" будет невозможна без прояснения будущей транзитной роли Украины".

В ответ же на вопрос главы парламентского комитета по иностранным делам Тома Тугендхата о том, согласен ли замглавы МИД с его мнением, что национальным интересам Великобритании будет отвечать сценарий, при котором Россия не сможет реализовать проект "Северный поток - 2", Данкан косвенно дал понять, что для Лондона так вопрос не стоит, напомнив, что, "с точки зрения реальных энергетических поставок, Россия удовлетворяет лишь около 1% потребностей Соединенного Королевства".

Мнение главы британского МИД

Высказался по теме "Северного потока-2" и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, которого глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант спросил, окажет ли Лондон поддержку Германии и Дании, если те откажутся от участия в проекте в ответ на то, что депутат охарактеризовал как "систематическое запугивание" Москвой небольших государств в Европе при помощи рычага в области энергетики.

"Мы продолжаем говорить об упомянутой обеспокоенности с нашими германскими друзьями и, конечно, со всеми другими государствами, находящимися на окраине ЕС, которые, как упомянул [в своем вопросе] депутат, находятся под угрозой в свете газовой политики России", - сказал Джонсон.

Россия последовательно отрицала любые обвинения в использовании энергетических поставок в Европу для давления на своих европейских партнеров.