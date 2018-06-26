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Лондон поддерживает контакты с Берлином и Киевом по "Северному потоку - 2"

Экономика и бизнес
26 июня, 16:36 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан назвал проект "спорным"

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании поддерживают контакты с руководством Германии и Украины по вопросу реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", который официальный Лондон считает "спорным". Об этом во вторник заявил заместитель главы британского МИД Алан Данкан во время сессии ответов администрации Foreign Office на вопросы членов Палаты общин.

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Мы признаем. что "Северный поток - 2" - это спорный проект, так как это будет трубопровод, который пойдет в обход Украины и обеспечит доминирующую роль России на энергетическом рынке Европы. На Великобританию это не окажет значительного воздействия. Но мы так или иначе поддерживаем регулярные контакты с Германией и Украиной, чтобы обсудить и оценить ситуацию", - сказал замминистра.

"Северный поток, - продолжил Данкан, - это трубопровод, по которому газ из России транспортируется в Германию через международные воды, включая Данию, и выходит на сушу в северной части Германии. Прежде всего, он важен для этих стран, но он также имеет огромное стратегическое значение для Украины, что я полностью признаю, и что было отмечено на нашей встрече с главой "Нафтогаза". Также важно знать, что 10 апреля канцлер [Германии Ангела] Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток - 2" будет невозможна без прояснения будущей транзитной роли Украины".

В ответ же на вопрос главы парламентского комитета по иностранным делам Тома Тугендхата о том, согласен ли замглавы МИД с его мнением, что национальным интересам Великобритании будет отвечать сценарий, при котором Россия не сможет реализовать проект "Северный поток - 2", Данкан косвенно дал понять, что для Лондона так вопрос не стоит, напомнив, что, "с точки зрения реальных энергетических поставок, Россия удовлетворяет лишь около 1% потребностей Соединенного Королевства".

Мнение главы британского МИД

Высказался по теме "Северного потока-2" и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, которого глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант спросил, окажет ли Лондон поддержку Германии и Дании, если те откажутся от участия в проекте в ответ на то, что депутат охарактеризовал как "систематическое запугивание" Москвой небольших государств в Европе при помощи рычага в области энергетики.

"Мы продолжаем говорить об упомянутой обеспокоенности с нашими германскими друзьями и, конечно, со всеми другими государствами, находящимися на окраине ЕС, которые, как упомянул [в своем вопросе] депутат, находятся под угрозой в свете газовой политики России", - сказал Джонсон.

Россия последовательно отрицала любые обвинения в использовании энергетических поставок в Европу для давления на своих европейских партнеров.

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