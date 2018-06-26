Производство стронция для кардиологии планируется открыть в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Гарантийный фонд Московской области выдал поручительство по кредиту Российскому фонду технологического развития на 42 млн рублей на разработку технологии и организацию производства стронция-82. Планируется, что предприятие заработает в 2019 году, сообщили во вторник в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

По данным пресс-службы, стронций-82 необходим для зарядки генератора, который используется в диагностике кардиологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

"Запуск производства ожидается в 2019 году. После запуска проекта ООО "Центр развития ядерной медицины" станет единственным в России источником дефицитного стронция-82, что <…> позволит обеспечить развитие ПЭТ- кардиологии в стране - оптимального способа диагностики многих заболеваний сердечно-сосудистой системы", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

Он добавил, что проект позволит полностью обеспечить спрос на стронций в РФ и имеет перспективы для экспорта. На заводе будет создано 100 рабочих мест.

В пресс-службе отметили, что проект реализуется совместно с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, Внешэкономбанком, Фондом развития промышленности и Московским областным гарантийным фондом.