Новак и Шефчович обсудили в Вашингтоне "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак встретился в Вашингтоне с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. Они обсудили в том числе газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", а также транзит газа через Украину, говорится в сообщении Минэнерго России.

"Стороны обсудили сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики. В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину, а также о перспективах десинхронизации энергосистемы Прибалтики от Энергокольца БРЭЛЛ после 2025 года. Также в ходе переговоров был актуализирован статус реализации совместных инфраструктурных проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", направленных на диверсификацию маршрутов транзита газа и повышения энергетической безопасности ЕС", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что стороны могут обсудить возможность проведения трехсторонних переговоров по газу с участием России, Украины и ЕС, которые могут состояться в середине июля. Еврокомиссия предлагает сторонам рассмотреть ситуацию вокруг украинского транзита газа после завершения в 2019 году десятилетнего двустороннего контракта и введение в действие газопровода "Северный поток - 2".