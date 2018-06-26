Владимирский производитель деталей для аэрокосмической техники получит льготный заем

ВЛАДИМИР, 26 июня. /ТАСС/. Крупнейший в стране производитель комплектующих для аэрокосмической техники - научно-производственное объединение (НПО) "Наука" получит целевой льготный заем на 96,7 млн рублей на приобретение оборудования для нового производственно-испытательного комплекса по Владимирской области. Соглашение об этом подписали НПО "Наука" и Фонд развития промышленности(ФРП).

В 2017 году НПО "Наука" приступило к строительству нового производственно-испытательного комплекса за 2 млрд рублей во Владимирской области, который позволит провести релокацию и модернизацию производства предприятия.

"НПО "Наука" и Фонд развития промышленности подписали договор целевого заема на сумму 96,7 млн рублей по программе "Лизинговые проекты". Заемные средства Фонда будут направлены на приобретение технологического оборудования для получения гальванических покрытий (электрохимическая технология обработки металлических изделий), а также вакуумного и компрессорного оборудования для нового производственно-испытательного комплекса НПО "Наука" во Владимирской области", - уточнили в пресс-службе.

Реализация проекта позволит полностью перенести производство НПО "Наука" с территории Москвы. В 2016 году в поселке Першино Владимирской области компания запустила серийный выпуск теплообменников, произвела оснастку кузнечно-прессового цеха, провела модернизацию инфраструктуры. В Москве сейчас расположены инженерный центр компании, а также испытательный центр, цех по сборке теплообменников, механической обработки и гальванический участок.

НПО "Наука" - крупнейший отечественный производитель систем и агрегатов кондиционирования, жизнеобеспечения, систем автоматического регулирования давления для авиационно-космической техники в России, а также для международных программ.

Фонд развития промышленности основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.