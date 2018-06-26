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Новый рыбоперерабатывающий завод появится в Архангельской области в 2021 году

Экономика и бизнес
26 июня, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Строительство начнут в третьем квартале 2018 года

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Архангельский траловый флот планирует построить рыбоперерабатывающий завод мощностью до 18 тыс. тонн продукции в год, объем инвестиций составит 777,5 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Архангельский траловый флот построит рыбоперерабатывающий завод к 2021 году. <...> Планируемый объем инвестиций составляет 777,5 миллиона рублей. Открытие рыбоперерабатывающего завода позволит создать 122 новых рабочих места", - говорится в сообщении.

Строительство завода начнется в третьем квартале этого года, запуск производства запланирован на сентябрь 2021 года. Завод будет производить около 74 тонн готовой продукции в сутки, в том числе 51 тонну филе трески и пикши, 23 тонны переработанных ликвидных и неликвидных рыбных отходов, а также корм для пушных зверей.

По решению региональной комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов, что позволит Архангельскому траловому флоту получить налоговые льготы.

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