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Титов: ответственность бизнеса и чиновников за нарушения при проверках должна быть равной

Экономика и бизнес
26 июня, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен заявил о необходимости ужесточения уголовной ответственности за незаконные действия чиновников

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает уровнять ответственность предпринимателей и чиновников за нарушения закона при проверках бизнеса, а также ужесточить уголовную ответственность для должностных лиц. Об этом Титов заявил, выступая с докладом на заседании президиума Совета по противодействию коррупции.

"Надо выравнивать ответственность предпринимателей и чиновников за нарушение закона. Предприниматели теряют бизнес, платят огромные штрафы, а чиновники отделываются предупреждениями", - сказал бизнес-омбудсмен.

В качестве примера Титов напомнил, что по статье 19.6.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность должностных лиц органов контроля и надзора за нарушение прав предпринимателей при проведении проверок, в 2017 году из 1271 должностного лица, подвергнутого наказанию, 984 были только предупреждены. При этом, по словам уполномоченного по правам предпринимателей, Министерством экономического развития РФ в 2017 году инициированы и приняты поправки, предусматривающие еще и снижение ответственности должностных лиц за заполнение единого реестра проверок.

"В результате, по ряду дел произошел пересмотр ранее вынесенных решений о привлечении должностных лиц к ответственности, и главное - снизилась заполняемость единого реестра проверок по большинству органов власти. Поручение президента о повышении ответственности за правильное ведение реестра было выполнено с точностью до наоборот", - отмечает Титов.

Кроме того, бизнес-омбудсмен считает необходимым ужесточить уголовную ответственность за незаконные действия чиновников.

"Необходимо повышать и уголовную ответственность за незаконную деятельность чиновников. Есть положительные сдвиги - в прошлом году наконец заработала статья 169 УК РФ "О незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности", осужденных стало больше - 18 человек за 2017 год. Но этого еще очень мало, если мы хотим кардинально изменить ситуацию", - резюмировал Титов.

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