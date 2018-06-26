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Туроператоры ОАЭ посетят Чечню для знакомства с туристическим потенциалом республики

Экономика и бизнес
26 июня, 17:38 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, июня. /ТАСС

Визит иностранных операторов продлится с 30 июня по 4 июля

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ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Крупнейшие туроператоры Объединенных Арабских Эмиратов приедут в Чечню для знакомства с туристским потенциалом региона, сообщили ТАСС во вторник в комитете правительства республики по развитию туризма.

"С 30 июня по 4 июля 2018 года Чеченскую Республику в рамках рекламного тура планируют посетить крупнейшие туроператоры Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе знакомства с туристическим потенциалом республики гостям также будет представлена культурная программа. По окончании тура планируется подписание взаимовыгодных и долгосрочных договоров, что несомненно откроет новое направление в Чеченскую Республику", - отметили в комитете.

В апреле текущего года Чечня впервые презентовала туристический потенциал республики на международной арабской выставке Arabian Travel Market 2018 в Дубае. В рамках мероприятия была достигнута договоренность о приезде туроператоров ОАЭ в Чечню.

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