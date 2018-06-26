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В Латвии из-за засухи объявят стихийное бедствие государственного масштаба

Экономика и бизнес
26 июня, 17:34 UTC+3 РИГА РИГА 26, июня. /ТАСС

Ранее министр земледелия страны Янис Дуклавс сообщил, что продолжительная засуха нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству

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РИГА, 26 июня. /ТАСС/. Совет по управлению кризисами, возглавляемый премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, во вторник на заседании принял решение объявить стихийное бедствие государственного масштаба из-за длительной засухи, которая с мая охватила значительную часть территории балтийской республики. В то же время чрезвычайное положение в сельском хозяйстве совет пока решил не объявлять. Об этом журналистам сообщил глава правительства.

"С учетом ситуации на селе было принято решение объявить стихийное бедствие государственного масштаба. Этот юридический термин позволяет применить все те действия, которые необходимы для поддержки крестьян", - сказал глава кабинета министров.

Министр земледелия Янис Дуклавс со своей стороны пояснил, что такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией. "Служба поддержки села, которая является главным ведомством, оказывающим финансовую поддержку, будет вправе не применять по отношению к ним санкции, которые она должна применять в соответствии с определенными регулами и правилами кабинета министров", - пояснил он.

В то же время, по его словам, объявление стихийного бедствия государственного масштаба не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи, размеры потерь еще не известны. "О компенсациях пока речи не идет. Размер компенсаций мы пока не можем определить и констатировать, поскольку все еще растет", - отметил он.

Как сообщил ранее Дуклавс, продолжительная засуха нанесла серьезный ущерб латвийскому сельскому хозяйству. Из-за сухой и жаркой погоды урожай во многих самоуправлениях, по прогнозам, сократится на 20-30%. В связи с этим 25 муниципалитетов по всей стране обратились в минземледелия республики с просьбами объявить чрезвычайное положение.

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