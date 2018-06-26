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На Ставрополье финансирование создания сельхозкооперативов увеличилось в восемь раз

Экономика и бизнес
26 июня, 18:03 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 26, июня. /ТАСС

В 2018 году на эти цели направлено 124 млн рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в восемь раз увеличили финансирование создания сельхозкооперативов за последние четыре года. Сумма увеличилась с 15 млн рублей в 2015 году до 124 млн рублей в 2018 году. Развитие этого направления поможет стабилизировать закупочные цены на молоко, сообщает во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

"Сельхозкооператив сегодня - это наиболее эффективная мера по стабилизации закупочных цен, позволяющая исключить посредников. <…> Финансирование программы с 2015 года увеличено в восемь раз - с 15 до 124 млн рублей. Также мы обратились к губернатору с предложением при предоставлении грантов делать акцент именно на молокоперерабатывающих кооперативах", - цитирует пресс-служба министра Владимира Ситникова.

По данным ведомства, в регионе средняя закупочная цена на молоко с начала 2018 года снизилась на 30%, из-за чего падает рентабельность производства. На сегодняшний день средняя закупочная цена на сырое молоко в сельскохозяйственных предприятиях составляет 20 рублей за 1 литр, в крестьянско-фермерских хозяйствах - 18 рублей, в личных подсобных хозяйствах - 15 рублей за литр.

Как сообщалось, на Ставрополье работают более 60 сельскохозяйственных кооперативов различной направленности. Субсидии позволяют повысить рентабельность производства, объединить производителей для продажи продукции по более выгодным ценам, обеспечить селян рабочими местами и т. д. По данным статистики, в 2017 году в крае было произведено 148,8 тыс. тонн молока, что на 4% меньше показателя 2016 года.

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