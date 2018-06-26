"АвтоВАЗ" отзывает более семи тысяч автомобилей Lada XRAY

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России 7 220 автомобилей Lada XRAY, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.