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"АвтоВАЗ" отзывает более семи тысяч автомобилей Lada XRAY

Экономика и бизнес
26 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По информации Росстандарта, машины были отозваны из-за наличия газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного

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Lada XRAY

Lada XRAY

© Андрей Холмов/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России 7 220 автомобилей Lada XRAY, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

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