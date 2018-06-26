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Власти Петербурга отказались от программы перевода промпредприятий за черту города

Экономика и бизнес
26 июня, 17:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, июня. /ТАСС

Планируется разработать меры поддержки собственников производств, которые предоставят свободные территории инновационным компаниям

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга отказались от политики массового перевода промышленных предприятий за пределы городской черты и планируют разработать меры поддержки собственников производств, которые предоставят свободные территории инновационным компаниям. Об этом заявил во вторник на заседании городского правительства губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Принятая в 2000-х годах правительством Петербурга программа по выводу промышленных предприятий из центра города не была полностью реализована, но при этом власти не заявляли о необходимости полностью от нее отказаться.

"Мы стараемся сохранить производство в городе - политику такого тотального вывода предприятий из городской черты мы закончили, и я думаю, что правильно сделали. Практика показывает, что многие начинают переезжать, но не доезжают до нового места прописки", - сказал Полтавченко.

Губернатор отметил, что сегодня у целого ряда предприятий за счет модернизации освобождаются большие площади, которые им достаточно сложно содержать, но можно вовлечь в производственный оборот. "Есть большое количество инвесторов, инновационных компаний, которые не готовы строить собственное производство, но с удовольствием воспользовались бы имеющимися возможностями у коллег. Тема требует особой проработки, и в первую очередь с точки зрения стимулирования собственников по предоставлению помещений этим компаниям, подумайте над компенсациями и мерами поддержки", - сказал он.

По данным комитета по промышленной политике и инновациям, за время действия программы около 50 предприятий переехали из центра города, а большинство освобожденных территорий были отданы под жилищное строительство, создание бизнес-центров или креативных пространств. Еще около 150 предприятий просто закрылись в процессе такого переезда. Большинство последних заявок по выводу производств за черту города в рамках внесения изменения в генеральный план и переводу земель из промышленного назначения в другие виды поддержку властей не получили. На неопределенный срок отложен переезд "Адмиралтейских верфей" в Кронштадт.

В рамках утвержденной городским правительством стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года предполагается двукратное увеличение промышленного производства. Среди мер поддержки город предложил развивать технопарки, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры и центры коллективного пользования. В результате реализации данных мер доля инновационной продукции в объеме производства должна вырасти до 45%.

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