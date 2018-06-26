Замглавы ЕК надеется, что трехсторонние переговоры по газу с РФ и Украиной пройдут в июле

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович рассчитывает, что трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут в июле. Об этом он написал в своем Twitter.

"Так как время поджимает, я с нетерпением жду начала [трехсторонних переговоров], в идеале в июле", - отметил Шефчович.

26 июня Шефчович в Вашингтоне встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Ранее сообщалось, что стороны могут обсудить возможность проведения трехсторонних переговоров по газу с участием России, Украины и ЕС, которые могут состояться в середине июля.

По словам Шефчовича, проведение трехсторонних переговоров по газу - приоритет Еврокомиссии. "Фокус на приоритет Еврокомиссии - перспективу трехстороннего процесса с Россией и Украиной", - сказал он по итогам встречи с российским министром.