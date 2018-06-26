Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы ЕК надеется, что трехсторонние переговоры по газу с РФ и Украиной пройдут в июле

Экономика и бизнес
26 июня, 17:55 дата обновления: 26 июня, 18:24 UTC+3

Марош Шефчович отметил, что такие переговоры являются приоритетным направлением Еврокомиссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович рассчитывает, что трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут в июле. Об этом он написал в своем Twitter.

"Так как время поджимает, я с нетерпением жду начала [трехсторонних переговоров], в идеале в июле", - отметил Шефчович.

26 июня Шефчович в Вашингтоне встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Ранее сообщалось, что стороны могут обсудить возможность проведения трехсторонних переговоров по газу с участием России, Украины и ЕС, которые могут состояться в середине июля.

По словам Шефчовича, проведение трехсторонних переговоров по газу - приоритет Еврокомиссии. "Фокус на приоритет Еврокомиссии - перспективу трехстороннего процесса с Россией и Украиной", - сказал он по итогам встречи с российским министром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Бельгия Украина
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Медведев: кабмин при пенсионной реформе старается учесть интересы работников
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости