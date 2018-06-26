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Суд арестовал счета еще трех компаний, входящих в группу "Сумма"

Экономика и бизнес
26 июня, 18:26 дата обновления: 26 июня, 18:35 UTC+3

Арестованы счета Якутской топливно-энергетической компании, Подольского электромеханического завода и Объединенной зерновой компании

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Магомед Магомедов

Магомед Магомедов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК) в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Почему арестовали совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

"Суд арестовал счета трех компаний, входящих в группу "Сумма" - ЯТЭК, ПЭМЗ и ОЗК", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями представителей суда и правоохранительных органов ТАСС не располагает.

28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Данное решение было обжаловано и назначено к рассмотрению в Мосгорсуде, однако сторона защиты отозвала жалобу. Позже Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета "Владивостокского морского торгового порта". Также арест был наложен на акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург).

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова на два месяца. Магомедовым вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд руб., Максидов обвиняется в хищении более 668 млн руб.

Кроме того, на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.

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Персоны
Магомедов, Зиявудин Гаджиевич
Темы
Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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