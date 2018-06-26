Суд арестовал счета еще трех компаний, входящих в группу "Сумма"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК) в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд арестовал счета трех компаний, входящих в группу "Сумма" - ЯТЭК, ПЭМЗ и ОЗК", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями представителей суда и правоохранительных органов ТАСС не располагает.

28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Данное решение было обжаловано и назначено к рассмотрению в Мосгорсуде, однако сторона защиты отозвала жалобу. Позже Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета "Владивостокского морского торгового порта". Также арест был наложен на акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург).

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова на два месяца. Магомедовым вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд руб., Максидов обвиняется в хищении более 668 млн руб.

Кроме того, на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.