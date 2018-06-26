Крупнейшие предприятия Архангельской области подписали хартию в сфере оборота древесины

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Хартию в сфере оборота древесины подписали во вторник представители восьми крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса Архангельской области. Ключевым положением документа является то, что компании подтверждают свою приверженность принципам честной конкуренции, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в Архангельской области, в регионе, где лес всегда был кормильцем, состоялось историческое событие: самые крупные лесопользователи региона подписали хартию, которая возлагает на всех участников процесса высокую ответственность, чтобы лес использовался в интересах жителей региона, в интересах развития отрасли, с самыми правильными и прозрачными процедурами в отношении и экологии, и налогов. <…> Мы считаем, что это первый шаг, те восемь участников, которые подписали, дали сигнал той огромной армии арендаторов, лесопользователей, которые у нас есть, что так и надо вести бизнес", - сказал журналистам после церемонии подписания губернатор области Игорь Орлов.

Компании, подписавшие хартию, должны обеспечить максимальную прозрачность своего бизнеса, не получать конкурентного преимущества за счет неуплаты налоговых платежей либо участия в схемах незаконного возмещения НДС. "Основная задача - это борьба с нелегальными поставщиками древесины. <…> Мы надеемся, что хартия расширится, предприятий будет больше и добросовестных поставщиков будет больше", - рассказал журналистам генеральный директор группы компаний "УЛК" Владимир Буторин, пояснив, что на предприятиях "УЛК" служба безопасности перед заключением договора проверяет каждого поставщика.

Хартия была разработана совместно представителями бизнеса и власти, с участием региональных УФНС, УМВД и других структур. Опыт планируется распространить и на другие регионы.

"Мы понимаем, что бизнес глобальный, и бизнес региона интегрирован в весь бизнес ЛПК, и принято решение, что данный опыт будет распространяться и на другие территории, в первую очередь Северо-Запада, но не только: на наши предприятия поставка сырья осуществляется с территорий Республики Коми, Вологодской, Кировской, Костромской областей и т. д. Эти территории нас в первую очередь интересуют. <…> Налоговые органы Архангельской области уже приступили к координации работы с налоговиками тех территорий, а те в свою очередь [будут выходить] на органы исполнительной власти, на бизнес", - сказал ТАСС руководитель УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов.