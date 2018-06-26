Новак: трехсторонние переговоры по газу пройдут в середине июля

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Переговоры по газу между Россией, ЕС и Украиной состоятся в середине июля, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне.

"Предварительно мы согласовали, что в середине июля, но договорились сейчас в течение ближайшего времени согласовать окончательный перечень вопросов, который будет рассматриваться на этой встрече", - сказал он по итогам утренней встречи с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. Город встречи также пока не определен, добавил Новак.

Новак и Шефчович обсудили в Вашингтоне газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", а также транзит газа через Украину.

По словам российского министра, на встрече также обсуждался вопрос ареста активов "Газпрома" в Европе по иску "Нафтогаза". Подробности он не уточнил.

Новак также сказал, что предложения от украинской стороны по тарифам на транзит газа пока не получены.

Еврокомиссия предлагает сторонам рассмотреть ситуацию вокруг украинского транзита газа после завершения в 2019 году десятилетнего двустороннего контракта и введение в действие газопровода "Северный поток - 2".