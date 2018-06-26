Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак: трехсторонние переговоры по газу пройдут в середине июля

Экономика и бизнес
26 июня, 18:30 дата обновления: 26 июня, 18:50 UTC+3

В ближайшее время будет согласован окончательный перечень вопросов для обсуждения на встрече

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Переговоры по газу между Россией, ЕС и Украиной состоятся в середине июля, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне.

Смотрите также

Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье

"Предварительно мы согласовали, что в середине июля, но договорились сейчас в течение ближайшего времени согласовать окончательный перечень вопросов, который будет рассматриваться на этой встрече", - сказал он по итогам утренней встречи с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. Город встречи также пока не определен, добавил Новак.

Новак и Шефчович обсудили в Вашингтоне газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", а также транзит газа через Украину.

По словам российского министра, на встрече также обсуждался вопрос ареста активов "Газпрома" в Европе по иску "Нафтогаза". Подробности он не уточнил.

Новак также сказал, что предложения от украинской стороны по тарифам на транзит газа пока не получены.

Еврокомиссия предлагает сторонам рассмотреть ситуацию вокруг украинского транзита газа после завершения в 2019 году десятилетнего двустороннего контракта и введение в действие газопровода "Северный поток - 2".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Бельгия Украина
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
3
Биография Андрея Дементьева
4
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости