"Киевхлеб" подал в суд иск о признании его права на товарный знак "Киевский торт"

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Крупнейший производитель хлеба в Киеве кондитерская компания "Киевхлеб" борется в суде с предприятием "Кондитерская фабрика Roshen", которая принадлежит президенту страны Петру Порошенко, за право использования торговой марки "Киевский торт". Соответствующая информация размещена в постановлении Хозяйственного суда Киева, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

"Публичное акционерное общество "Киевхлеб" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к дочернему предприятию "Кондитерская корпорация Roshen" и частному акционерному обществу "Киевская кондитерская фабрика Roshen", в котором заявитель просит суд признать за Публичным акционерным обществом "Киевхлеб" право предыдущего пользователя на изображение для упаковки... торта "Киевский", - отмечено в документе. Кроме этого, крупнейший столичный производитель хлеба просит суд признать за ним право "на словесное обозначение "Киевский торт", а также "на все графические элементы, содержащиеся в товарном знаке".

Истец напомнил суду, что предприятие "Киевхлеб" "наделено правом предыдущего пользователя на изображение для упаковки торта "Киевский" и на товарный знак "Киевский торт", поскольку добросовестно и непрерывно использовало указанные торговые марки в Украинской ССР и независимой Украине в период с 1967 по 2017 годы и внесло вклад в распространение и узнаваемость для потребителя торта "Киевский". В результате рассмотрения иска суд постановил закрыть подготовительное производство и назначить рассмотрение дела по существу. Заседание состоится 5 июля.

27 марта Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской фабрики Roshen к торговой сети "Ашан" на Украине и компании "Беллария", запретив им использовать товарный знак "Киевский торт" и его фирменное оформление. 22 июня Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" (БКК), который входит в холдинг "Киевхлеб", на почти 330 тыс. гривен ($12,7 тыс.) за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку Roshen. При этом АМКУ прямо не указал, о какой именно упаковке идет речь, но известно, что БКК выпускает "Киевский торт", так же как и корпорация Порошенко.

Фабрика имени Карла Маркса

Известный на Украине и за ее пределами "Киевский торт" впервые сделали на фабрике имени Карла Маркса в 1956 году. По одной из версий, рецепт торта стал результатом ошибки кондитеров, которые подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли спрятать ее в холодильник. Чтобы скрыть оплошность коллег, новая смена на фабрике решила создать торт из того, что получилось. Рецепт был запатентован в 1973 году, авторское свидетельство госкомитет Совмина по делам изобретений и открытий выдал тогда кондитерам фабрики имени Карла Маркса Анне Курило Анне и Галине Фастовец-Калиновской.

В корпорации Roshen считают, что право на маркирование тортов товарным знаком "Киевский торт" принадлежит исключительно им на том основании, что в 90-е годы прошлого века Киевская кондитерская фабрика имени Карла Маркса вместе со всеми правами на интеллектуальную собственность перешла во владение корпорации Roshen. Корпорация является одним из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий. Roshen принадлежит Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка "Ротшильд".