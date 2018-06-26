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Грузовой электровоз, выпущенный по программе импортозамещения, презентовали в Брянске

Экономика и бизнес
26 июня, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По информации РЖД, основные механизмы, ранее закупавшиеся за рубежом, в новой модели полностью заменены на российские, в том числе тяговые электродвигатели

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ТАСС, 26 июня. Российская компания "Трансмашхолдинг" презентовала новый грузовой электровоз, полностью собранный из комплектующих отечественного производства, во время координационного совета Российских железных дорог в Брянске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного правительства.

"Координационный совет РЖД проходил во вторник на базе Брянского машиностроительного завода, на его площадке впервые презентована новая модель грузового электровоза 2ЭС5С. Он изготовлен в рамках программы импортозамещения и является модификацией электровоза 2ЭС5. За счет новых конструктивных решений повышена мощность, но при этом существенно снижено потребление электроэнергии", - сказали в пресс-службе.

По информации РЖД, основные механизмы, ранее закупавшиеся за рубежом, в новой модели полностью заменены на российские, в том числе тяговые электродвигатели. Электровоз произведен на Новочеркасском электровозостроительном заводе, входящем в структуру "Трансмашхолдинга".

Председатель правления РЖД Олег Белозеров, проводивший координационный совет, отметил, что завершается разработка и согласование долгосрочной программы развития компании до 2025 года. В ней предусмотрена закупка локомотивов с улучшенными техническим характеристиками и по сбалансированным ценам.

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