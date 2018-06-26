BP не планирует уменьшать или увеличивать долю в "Роснефти"

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Компания BP, владеющая 19,75% в "Роснефти", намерена сохранить свою долю без изменений. Об этом сообщил во вторник журналистам ее президент Роберт Дадли в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне.

"Нет никаких ограничений для ВР по участию в buy back. Мы довольны нашей долей в "Роснефти" и не планируем уменьшать нашу долю в компании. Мы также не планировали увеличивать ее", - сказал он.

"Когда ты владеешь более чем 20%, это сложнее. Доля в 19,75% для нас достаточна", - добавил Дадли.

Ранее в июне глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров сообщил, что совет директоров на одном из ближайших заседаний рассмотрит параметры объявленной в мае программы выкупа акций компании на открытом рынке.

Совет директоров утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть-2022", среди которых - реализация в 2018-2020 годах программы обратного выкупа акций с открытого рынка на общую сумму $2 млрд. Компания планировала приступить к этому во втором квартале 2018 года. Предполагается, что эта программа будет профинансирована за счет свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.