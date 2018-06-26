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В Instagram появится функция видеочата

Экономика и бизнес
26 июня, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В приложении также появятся тематические каналы, а также новые фильтры и различные эффекты

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ТАСС, 26 июня. Социальная сеть Instagram во вторник выпустила обновление, благодаря которому в программе появится функция видеозвонка. В приложении также появятся тематические каналы и новые эффекты для фотографий, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте приложения.

"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - говорится в тексте. Как отмечается, можно будет пользоваться видеочатом и параллельно выполнять другие задачи в приложении. В звонке смогут одновременно участвовать до четырех человек.

Кроме того, на вкладке поиска появятся тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты, соответствующие его интересам. В приложении также можно будет воспользоваться новыми эффектами и фильтрами, разработанными певицей Арианой Гранде, информационным порталом BuzzFeed и Национальной баскетбольной ассоциацией.

Приложение для размещения фотографий и небольших видеороликов Instagram было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, купила Instagram за $1 млрд.

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