Глава Total: Европа будет нуждаться как в СПГ из США, так и в трубопроводном газе из РФ

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Растущий спрос на газ в Европе сделает необходимыми закупки как российского, так и американского газа, считает глава Total Патрик Пуянне.

"Американский СПГ нужен Европе, и нам нужны новые регазификационные терминалы, но нам также нужен и трубопроводный газ с другой стороны вследствие нехватки газа. Вот что я вижу справедливым для растущего европейского рынка", - сказал он, выступая на одной из сессий газовой конференции в Вашингтоне.

"Добыча газа в Европе падает - в Великобритании, Норвегии и Нидерландах. За 15 лет добыча снизилась на 1 млрд куб. м в год по сравнению с сегодняшним днем", - пояснил он.

США, которые в 2017 году впервые за 60 лет стали нетто-экспортером газа благодаря развитию СПГ-проектов, угрожают санкциями российскому проекту "Северный поток - 2". Европейские и российские власти не раз заявляли, что американская санкционная политика направлена на вытеснение российского трубопроводного газа с рынка ЕС для продвижения своих СПГ-поставок.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет приветствовать вхождение в проект "Северный поток - 2" участников из Европы, в частности, он назвал компанию Total.