"Технопромэкспорт" выходит из "Интеравтоматики"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Конкурсный управляющий структуры Ростеха - ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ) - выставил на продажу долю компании (17,34%) в российском предприятии "Интеравтоматика", однако покупателей на пакет пока не нашлось, следует из материалов Единого реестра сведений о банкротстве.

"Интеравтоматика" - совместное предприятие Siemens (владеет 45,72%), ОАО "ВТИ" (36,94%) и "Технопромэкспорта" (17,34%). Согласно данным реестра, лот выставлен на продажу с марта 2018 года, с тех пор цена на пакет была снижена с 185 млн до 166,5 млн рублей. Очередной раунд торгов назначен на среду, однако ни одной заявки на участие не поступило. "Заявки пока не поступили, стоимость [пакета акций] будет снижена в соответствии с условиями конкурса", - подтвердил ТАСС представитель "Технопромэкспорта".

Источник, знакомый с процессом продажи, пояснил, что сложности возникли из-за санкционных рисков. "Приобретение доли в "Интеравтоматике" осложняется для потенциальных покупателей тем, что владелец доли в компании под санкциями обязан учитывать риски, связанные с санкционными ограничениями Евросоюза, что косвенно может коснуться и владельца актива", - отметил собеседник агентства.

Летом 2017 года, после скандала вокруг поставок в Крым турбин немецкого производства в обход санкций Евросоюза, Siemens объявил о выходе из "Интеравтоматики" и о том, что новые бизнес-проекты в России будут "осуществляться исключительно контролируемым Siemens AG совместным предприятием "Сименс технологии газовых турбин" и находящейся в Москве 100-процентной дочерней компанией ООО "Сименс". Однако, как ранее говорил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов, концерн не может продать свою долю в "Интеравтоматике" "российским компаниям из санкционного списка, а в нем - практически все заинтересованные игроки отрасли".

"Технопромэкспорт" полагает, что потенциальными интересантами на долю ТПЭ в "Интеравтоматике" могут быть компании, сотрудничающие с Siemens по иным проектам. При этом, другая структура Ростеха - ООО "Технопромэкспорт", реализующая энергетические проекты в России, - на данном этапе не заинтересована в приобретении доли, рассказал ТАСС источник. "Это связано с тем, что стоимость компании "Интеравтоматика" значительно снизилась в силу некоторых факторов, а именно: выполнения требований одного из акционеров Siemens расторгнуть контракты, что привело к недополученной прибыли, а также включению "Интеравтоматики" в санкционный список Евросоюза", - отметил источник.

Спор в арбитраже

Недополученную прибыль "Интеравтоматики" конкурсный управляющий взыскивает с Siemens в Арбитражном суде Москвы, следующее заседание по делу назначено на 19 июля. В ходе процесса, по итогам дополнительных расчетов, сумма требований к Siemens и его структурам снизилась почти в четыре раза, до 46,8 млн рублей и €1,45 млн. В первоначальных требованиях была заявлена сумма в 177,1 млн рублей и €5,45 млн. Конкурсный управляющий требует взыскать убытки, причиненные другим акционерам "Интеравтоматики" в результате "блокирования" ее работы.

Источник ТАСС ранее пояснял, что концерн приостановил все хозяйственные операции и исполнение всех договорных обязательств. По его словам, деятельность "Интеравтоматики" фактически была остановлена группой Siemens, "так как устав не позволяет компании использовать оборудование и технологии других производителей".

Концерн не согласен с заявленными в суде требованиями, так как считает, что размер убытков необоснован, а их причиной стали "действия самой "Интеравтоматики", которые привели к включению компании в санкционный список Евросоюза".

В марте 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла признаков недобросовестной конкуренции со стороны концерна Siemens из-за ситуации вокруг компании "Интеравтоматика". К такому выводу пришли специалисты ФАС по итогам рассмотрения поступившего в ведомство обращения с просьбой провести проверку концерна на предмет недобросовестной конкуренции на российском рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами для тепловых электростанций.