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Участники министерской встречи ОЧЭС обсудят реализацию проектов в регионе

Экономика и бизнес
27 июня, 0:41 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 27, июня. /ТАСС

Делегацию РФ возглавит замминистра иностранных дел Александр Панкин

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ЕРЕВАН, 27 июня. /ТАСС/. Армения завершит в среду полугодовое председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) проведением министерского заседания, на котором будет рассматриваться реализация различных проектов в регионе - в сферах энергетики, транспорта и строительства инфраструктуры.

Стороны обменяются мнениями о путях повышения эффективности работы данной структуры и наращивания проектного сотрудничества. В повестке дня значится и деятельность отраслевых вспомогательных органов ОЧЭС, включая итоги двух министерских встреч по вопросам образования и туризма.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. Турция и Азербайджан, не имеющие дипломатических отношений с Арменией, будут представлены ответственным за многосторонние экономические отношения Омаром Кючуком и заместителем главы МИД Махмудом Мамедгулиевым.

Работа без политизации

Россия в рамках председательства в 2016 году выдвинула ряд инициатив, направленных на укрепление финансовой базы организации, в частности о создании Механизма развития проектного сотрудничества. Речь идет о проектах в области энергоэффективности, "зеленых" технологий, малого и среднего предпринимательства, развитии региональной и муниципальной инфраструктуры, а также наращивании экспортного потенциала стран региона.

Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, дальнейшее развитие ОЧЭС будет способствовать укреплению многосторонних отношений и обеспечению стабильности в Черноморском регионе.

"Россия заинтересована в совершенствовании организации при соблюдении ее устава и укреплении ее институциональных основ, - сказал он. - Считаем важным придерживаться существующего формата работы, мандата организации, сохраняя прежде всего ее деполитизированный характер. Для решения политических вопросов, в том числе касающихся региональной безопасности, существуют другие форматы".

Развитие инфраструктуры

По словам генерального секретаря Майкла Христидиса, ОЧЭС хотела бы привлечь инвесторов из Японии, Южной Кореи и Китая к реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе, в том числе по строительству автомагистрали вокруг Черного моря и программе улучшения портовой инфраструктуры.

"Мы пытаемся наладить отношения с китайскими организациями, особенно с банками, чтобы привлечь интерес к нашим проектам, - сказал он в интервью ТАСС на полях состоявшегося в мае Петербургского международного экономического форума. - В сфере транспорта и облегчения условий для торговли у нас есть два основных проекта, например шоссе "Черноморское кольцо" автомагистрали вокруг Черного моря, которое объединило бы все страны нашей организации и их столицы".

Христидис пояснил, что речь идет не о строительстве новой дороги, а об усовершенствовании уже существующей.

Среди приоритетных инфраструктурных проектов, продвигаемых в рамках ОЧЭС, он выделил также "Дороги моря", в котором участвуют 43 порта.

ОЧЭС - региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют статус наблюдателя. Функционируют около 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в том числе по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью.

Председательство в ОЧЭС на период с июля по декабрь 2018 года перейдет к Азербайджану.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Панкин, Александр Анатольевич
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