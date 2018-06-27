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"Ъ": количество деклараций по НДФЛ в 2018 году выросло на 6,4%, до 5,8 млн

Экономика и бизнес
27 июня, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Для подачи деклараций были созданы комфортные условия, отметил глава ФНС Михаил Мишустин

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила в текущем году 5,8 млн деклараций по НДФЛ, что на 6,4% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".

"За период декларационной кампании этого года по НДФЛ физлица подали 5,8 млн деклараций. Это больше на 6,4%, чем за прошлый год. 65,5 млрд рублей будет уплачено в бюджет - на 6% больше, чем в 2017 году. Но надо понимать, что это еще предварительные данные, до конца года статистика изменится - я думаю, что 4-4,5 млн деклараций мы получим, их общее число должно по нашим расчетам превысить 10 млн", - отметил Мишустин.

Глава ФНС также отметил, что для подачи деклараций были созданы комфортные условия. В частности, физические лица могут заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ФНС в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц", а также подписать и отправить в налоговый орган вместе с документами без личного посещения. Кроме личного кабинета на сайте, также существует программа по заполнению декларации с обширным набором подсказок и автоматической проверкой корректности заполнения.

Мишустин отметил, что в 2018 году декларации чаще подавали, заявляя не о доходах, а налоговых вычетах. В частности, объем заявленных социальных вычетов увеличился на 18,8%, а имущественных по расходу на приобретение жилья на 18,3%, из них вычетов в связи с уплатой процентов по ипотеке - на 23,6%.

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