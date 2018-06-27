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Матвиенко сообщила о создании Стратегии пространственного развития до 2030 года

Экономика и бизнес
27 июня, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Председатель Совфеда подчеркнула, что стратегия должна содержать описание механизмов, которые обеспечат реализацию интересов регионов в области здравоохранения, образования и благоустройства

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ готовит Стратегию пространственного развития РФ на период до 2030 года. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей статье, опубликованной во вторник в газете "Известия".

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"Окончательный вариант проекта министерством пока не представлен. Тем не менее обсуждение будущего документа идет активно как в государственно-политической сфере, научно-экспертной среде, так и в обществе в целом. Совет Федерации не стоит в стороне", - говорится в статье.

Приоритетное значение, по словам Матвиенко, имеют инвестиционные, отраслевые и инфраструктурные аспекты пространственного планирования. Она добавила, что в настоящее время интересы субъектов РФ уступают частным интересам компаний и отраслевым предпочтениям федеральных министерств и ведомств.

Матвиенко подчеркнула, что стратегия должна содержать в себе описание механизмов, которые будут обеспечивать учет и реализацию интересов регионов в области здравоохранения, образования, культуры, уровня жизни населения, благоустройства территории и дорожного строительства.

В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину представить в правительство Стратегию пространственного развития.

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