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Источник: Новак встретился с главой минфина США в Вашингтоне

Экономика и бизнес
27 июня, 1:09 UTC+3 ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Повестка переговоров не уточняется

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак проводит двустороннюю встречу с главой минфина США Стивеном Мнучиным, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Встреча началась", - сказал он. Повестка встречи не уточняется.

Новак находится в Вашингтоне для участия во Всемирной газовой конференции. На ее полях он уже провел двустороннюю встречу с министром энергетики США Риком Перри, а также заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

С Перри он, в частности, обсудил реализацию проекта "Северный поток - 2", которому США угрожают санкциями.

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Персоны
Перри, Рик Мнучин, Стивен Новак, Александр Валентинович
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