Рабочие Total в Габоне угрожают 15-дневной забастовкой

ТАСС, 27 июня. Габонские рабочие французской нефтедобывающей компании Total угрожают начать в воскресенье 15-дневную забастовку в случае, если руководство не выполнит требований, выдвинутых руководством профсоюза. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Среди выдвинутых рабочими требований значатся повышение зарплаты, премий, создание дополнительных возможностей для карьерного роста и сокращение количества занятых на предприятии иностранных рабочих. В случае невыполнения этих тербований профсоюз нефтяников угрожает остановить добычу сырья и работу всей инфраструктуры Total в столице Габона Либревиле и главном портовом городе Порт-Жантиль. Как указывает агентство, руководство компании пока воздерживается от комментариев.

Ежедневный объем добычи нефти в Габоне составляет 200 тыс. баррелей, из них около 54 тыс. приходится на долю Total. Падение цен на энергоносители в 2014-2015 годах заставил нефтедобывающие компании сократить несколько тыс. рабочих.