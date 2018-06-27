"Ъ": ФНС займется "обелением" рынка рыбной продукции и клининга

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует заняться "обелением" рынка рыбной продукции и клининговых услуг. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

"Это рынок оборота рыбной продукции и рынок клининговых услуг. Вот чем будем заниматься в ближайшее время с отраслевыми бизнес-ассоциациями", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос, какими отраслями в настоящее время занимается ФНС с точки зрения "обеления".

Глава службы также отметил, что в первую очередь ФНС взаимодействует с предпринимателями на основе институтов саморегулирования. "Мы пошли по такому пути - необходимость прямого вмешательства государства отпадает или оно минимально, а нарушителей становится меньше", - сказал он.

Мишустин добавил, что наиболее ярким примером внедрения этой системы является отраслевой проект по пресечению незаконных схем возмещения НДС при обороте зерновых и масленичных культур.

В частности, внедрение системы саморегулирования в этой области по итогам девяти месяцев зернового сезона - с 1 июля 2017 года по 31 марта 2018 года - позволило сэкономить около 50 млрд рублей. "Это прямая выгода для бюджета от институтов саморегулирования - нас это устраивает", - заключил глава ФНС России.