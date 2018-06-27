Минэнерго предлагает до 2035 года модернизировать 39 ГВт мощности

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства РФ, утверждающий механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций, правила отбора энергообъектов на реконструкцию и их объем, а также переход с четырехлетнего на шестилетний конкурентный отбор мощности (КОМ) новых объектов генерации с этого года. Это следует из документов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что до 2035 года в рамках новой программы будет модернизировано до 39 ГВт энергетических мощностей общей стоимостью не более 1,35 трлн рублей. В Минэнерго журналистам пояснили, что механизм реализации инвестиционных проектов модернизации определен с учетом предложений правительства по распределению источников на различные типы энергетического оборудования - атомные и гидроэлектростанции (АЭС и ГЭС), объекты генерации, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и развитие сетевого комплекса. Также разработанный механизм привлечения инвестиций в электроэнергетику предусматривает возможность модернизации и нового строительства тепловых электростанций на Дальнем Востоке.

Возврат капитальных затрат на модернизацию проектов, попавших в программу, будет осуществляться в течение 15 лет с базовой доходностью на уровне 14%, начиная со второго года начала поставки мощности.

"При текущем уровне доходности государственных ценных бумаг федерального займа фактическая доходность по проектам составила бы порядка 10-11%, снижение волатильности финансового сектора будет дополнительно снижать уровень доходности проектов модернизации тепловых электростанций", - сказали в Минэнерго.

Президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в ноябре 2017 года совещания по вопросам развития энергетики поручил проработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. Отмечалось, что модернизации подлежит 40 ГВт тепловых мощностей на сумму до 1,5 трлн рублей. Минэнерго РФ сообщало, что суммарный объем предложений по новой программе модернизации энергомощностей оценивается в 3,5 трлн рублей.

Объем проектов

Проектом постановления в 2018 году предусмотрен отбор проектов для модернизации тепловой генерации с началом поставки мощности в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Проекты, отобранные для модернизации в 2019-2025 годах, должны быть введены через пять лет после проведения отбора.

Максимальный суммарный объем проектов, отобранных в программу модернизации с вводом в 2022 году в Европейской территории России и на Урале (первая ценовая зона) составит 2,4 ГВт, в Сибири (вторая ценовая зона) - 0,6 ГВт. В последующих годах должно вводиться ежегодно по 4 ГВт модернизированных мощностей (3,2 ГВт в первой ценовой зоне и 0,8 ГВт - во второй).

Поддержка российского производителя

Проект модернизации в обязательном порядке должен содержать в себе работы, связанные с модернизацией турбинного и/или котельного оборудования и может быть дополнен ограниченным перечнем сопутствующих мероприятий, таких как замена генератора, градирни, паропроводов, установка электрофильтров и дымовой трубы.

При этом реконструкция энергообъектов должна идти с использованием отечественного оборудования - предлагаемый документом объем локализации генерирующего оборудования должен быть не менее 90%. Проектом постановления предусмотрена разработка Минпромторгом России методических указаний по определению степени локализации.

Проекты для включения в программу модернизации будут отбираться конкурсным путем, затем согласовываться правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики и правительством РФ. Прием ценовых заявок на конкурс будет проводиться ежегодно до 1 ноября. На конкурс будут допускаться проекты, эксплуатация оборудования которых превышает 40 лет, энергообъекты с высокой востребованностью в энергосистеме, выработавшие свой парковый ресурс.

Сдерживание цен

Реализация программы не приведет к резкому росту цен на электроэнергию для потребителей, отметили в Минэнерго.

"Механизм реализации инвестиционных проектов модернизации определен с учетом предложений Правительства по распределению источников на различные типы энергетического оборудования (АЭС, ГЭС, ВИЭ, развитие сетевого комплекса), который не приведет к превышению ежегодных темпов роста цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей над инфляцией, и базируется на консервативном прогнозе прироста электропотребления в стране на уровне около 0,5% ежегодного и снижении инфляции - с 4% в 2018 году до 2% в 2027 году", - пояснили в ведомстве.

Не окажет на тариф влияние и включение Дальнего Востока в новую программу модернизации энергомощностей, энергосистема которого изолирована из-за чего регион не попал в программу ДПМ (договор предоставления мощности), завершившей действие в 2017 году.

"В качестве источника оплаты [за проекты на Дальнем Востоке] правительством предусматривается определение отдельной инвестиционной надбавки к цене на мощность электростанций, функционирующих в первой и второй ценовой зоне. При этом совокупные расходы на такие мероприятия учитываются в рамках инфляционного роста для потребителей соответствующих территорий", - отметили в ведомстве.

Из-за отсутствия конкуренции в регионе объекты модернизации и нового строительства на Дальнем Востоке будут определены правительством из числа предложенных Минэнерго РФ.

Конкурентные отборы

Проектом постановления также предусмотрен переход к модели проведения конкурентных отборов мощности (КОМ) на строительство новой генерации в первой и второй ценовых зонах на шесть лет вперед. В настоящее время КОМ проводится 4 года вперед.

Отборы на строительство новых объектов с вводом в 2022-2024 годах будут проведены до 15 декабря 2018 года. С 2019 года долгосрочные конкурентные отборы мощности ежегодно будут проводиться до 1 декабря.

"Это позволит в долгосрочном периоде покрыть существующее потребление электрической энергии, не прибегая к крупномасштабному отвлечению денежных средств на проекты по новому строительству объектов генерации", - отмечает Минэнерго.

По оценкам Минэнерго России, возможное увеличение цены мощности в ходе отбора действующих генерирующих мощностей может составить в 2021-2035 годах до 786 млрд рублей.